Napoli droga e pistola in casa | 45enne arrestato nel centro storico

Nel centro storico di Napoli, la Polizia ha arrestato un uomo di 45 anni per detenzione di droga e armi all’interno della propria abitazione. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco, mentre l’individuo, con precedenti, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni delle misure di sorveglianza speciale.

Droga e armi all'interno di un'abitazione nel centro storico di Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

