quasi cinquecento morti e oltre diecimila arresti durante le proteste in iran

Negli ultimi quindici giorni, le proteste in Iran hanno provocato circa 500 vittime e più di 10.000 arresti, secondo quanto riferito da Skylar Thompson di Human Rights Activists in Iran (HRA). Questi eventi evidenziano una situazione di forte tensione e repressione nel paese, con ripercussioni sulla vita di molte persone e sulla stabilità sociale.

Come dichiarato alla CNN da Skylar Thompson, vicedirettore di Human Rights Activists in Iran (noto anche come HRA ), negli ultimi quindici giorni oltre 10.000 persone sarebbero finite in manette, nell’ambito delle manifestazioni anti-regime in Iran. L’organizzazione ha fornito dati piuttosto precisi, parlando di 10.675 arresti; tra questi, 169 riguarderebbero dei bambini. Sempre secondo Thompson, a perdere la vita durante i cortei e gli scontri con le forze dell’ordine sarebbero stati già 490 civili. Una fonte di BBC a Teheran, invece, ha rivelato che l’esercito starebbe sparando direttamente contro la folla: «È come una zona di guerra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

