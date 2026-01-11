Iran repressione nel sangue | 466 morti e migliaia di arresti durante le proteste

Le proteste in Iran hanno portato a una dura repressione, con oltre 460 vittime e migliaia di arresti. La situazione rimane complessa, tra tensioni interne e risposte del governo. Mentre le manifestazioni continuano, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di un conflitto che coinvolge diritti civili e stabilità regionale.

Il bilancio delle vittime delle manifestazioni in Iran continua a crescere. Secondo la Human Rights Activists News Agency (Hrana), il numero dei morti ha raggiunto quota 466, mentre le autorità hanno disposto migliaia di arresti. Le proteste, iniziate per il peggioramento delle condizioni economiche, si sono trasformate nel più vasto movimento di contestazione contro la Repubblica islamica degli ultimi tre anni. Scontri notturni e accuse contro gli Stati Uniti. Nella notte tra venerdì e sabato, Teheran è stata attraversata da slogan antigovernativi, nonostante una repressione durissima condotta sotto la copertura di un blackout totale di Internet, in vigore da oltre 60 ore.

IRAN, NOTTE DI SANGUE - Un'altra notte di proteste e di sangue in Iran dove è in corso una massiccia ondata di proteste antigovernative, iniziata il 28 dicembre 2025 e intensificatasi drasticamente nei primi giorni di gennai ... 9colonne.it

Iran, sangue sulle proteste: regime spara sulla folla. Israele in massima allerta per possibile intervento - Pugno di ferro del regime in Iran che spara sulle proteste e minaccia i manifestanti, in piazza per il quattordicesimo giorno consecutivo, con la pena di morte. ilsole24ore.com

Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da Teheran tra morti, arresti e blackout informativo. Racconti dai manifestanti parlano di sparatorie, ospedali al collasso e decine di vittime. Le proteste continuano nonostante arresti di massa, minacce e inter - facebook.com facebook

#Iran, repressione senza freni: testimonianze choc da #Teheran tra morti, arresti e #blackout informativo. Racconti dai manifestanti parlano di sparatorie, ospedali al collasso e decine di #vittime. Le proteste continuano nonostante arresti di massa, minacce x.com

