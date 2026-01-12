Quarto binario l’ultimo passaggio a livello sarà cancellato

A Parabiago, il passaggio a livello di via Battisti, noto per la sua pericolosità e i frequenti disagi, sarà eliminato. Questa modifica mira a migliorare la sicurezza e la fluidità della viabilità, riducendo il rischio di incidenti e i problemi causati dalla presenza dell’ultimo passaggio a livello ancora attivo. La rimozione rappresenta un passo importante per la riqualificazione della zona e la tutela degli utenti della strada.

PARABIAGO (Milano) Il passaggio a livello di via Battisti, stretto come un imbuto e insidioso come una trappola, da anni è il teatro di incidenti, blocchi, disagi e tragedie. Un punto nero che continua a mietere problemi in un tratto di città soffocato dal traffico e dalla paura. L’ennesimo episodio è arrivato lo scorso venerdì pomeriggio: una vettura, attraversando il passaggio, ha colpito e danneggiato una delle sbarre. Il sistema è andato immediatamente in tilt, la circolazione ferroviaria si è inchiodata e i pendolari – come troppe volte accade – sono rimasti ostaggio dei ritardi, con attese che hanno superato i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

