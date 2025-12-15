Quarto binario fra Rho e Gallarate e nuova stazione a Nerviano | stop ai treni per 10 giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio
Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, la linea Milano-Varese sarà interrotta tra Rho e Gallarate per lavori preparatori alla nuova stazione di Nerviano. La sospensione, di dieci giorni, interesserà principalmente la linea suburbana S5 e potrà causare disagi ai pendolari di diverse località della zona.
Milano, 15 dicembre 2025 – Dieci giorni senza treni fra Rho e Gallarate, sulla linea Milano-Varese per consentire i lavori preliminari che porteranno alla realizzazione della nuova stazione di Nerviano, a lungo promessa da decenni e che sarà collocata a metà strada fra Vanzago-Pogliano e Parabiago: è quel che succederà dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 e interesserà quindi il servizio, in particolare della linea suburbana S5, che sarà quindi limitata e, soprattutto, creerà qualche disagio ai pendolari di Gallarate, Busto Arsizio, Legnano e Parabiago. Quattro Comuni che insieme hanno una popolazione di circa 220mila abitanti. Ilgiorno.it
