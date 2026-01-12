Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Qual è il costo attuale dell’energia elettrica in Italia? Nel mercato libero, il prezzo dell’energia è influenzato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’elettricità nel nostro paese, espresso in euro per megawattora (MWh). Conoscere il valore del PUN aiuta a comprendere le dinamiche di mercato e i costi che incidono sulla bolletta energetica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia, espresso in euro per MWh. Questo valore è il riferimento principale per il mercato libero, dove i fornitori costruiscono le proprie offerte aggiungendo costi di commercializzazione, margini e altri oneri. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 12 Gennaio 2026 si attesta a 0,11295 €kWh (pari a 112,95 €MWh). Nel corso delle ultime settimane, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,04774 €kWh ( 47,74 €MWh il 25 Maggio 2025) e picchi superiori a 0,19284 €kWh ( 192,84 €MWh il 20 Gennaio 2025).

