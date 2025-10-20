Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le offerte del mercato libero e viene aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Ottobre 2025 si è attestato su valori compresi tra 0,08 €kWh e 0,13 €kWh, con una media mensile che oscilla intorno a 0,11 €kWh (ossia 110 €MWh). Questi valori rappresentano il costo puro dell’energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

