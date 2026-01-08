A gennaio 2026, tre cittadini italiani sono stati liberati dalla detenzione in Venezuela. Tra loro, l’imprenditore Luigi Gasperin, 77 anni, insieme a Biagio Pilieri e Mario Burlò. Questa notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione dei detenuti italiani nel paese sudamericano.

Caracas, 8 gennaio 2026 – Sono tre, al momento, gli italiani detenuti rilasciati dal Venezuela. Uno è l'imprenditore Luigi Gasperin, 77 anni. Il nostro connazionale, che soffre di alcune patologie, era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (nello Stato di Monagas), in seguito a un controllo per la presunta detenzione, il trasporto e l’uso di materiale esplosivo presso gli Uffici della società, di cui era socio di maggioranza e presidente. Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este (Caracas). C’è poi Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, arrestato il 28 agosto 2024 per il suo sostegno all'opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i detenuti italiani liberati dal Venezuela: Luigi Gasperin, Biagio Pilieri e Mario Burlò

Leggi anche: Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri

Leggi anche: Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Venezuela, secondo maxi rilascio di prigionieri politici. Ma non c’è Alberto Trentini; Il governo venezuelano ha ordinato la scarcerazione di 87 prigionieri politici; Venezuela: tensioni interne, arresti e repressione.

Chi sono i detenuti italiani liberati dal Venezuela: Luigi Gasperin, Biagio Pilieri e Mario Burlò - Attesa per il cooperante Alberto Trentini ... quotidiano.net