Chi sono i detenuti italiani liberati dal Venezuela | Luigi Gasperin Biagio Pilieri e Mario Burlò
A gennaio 2026, tre cittadini italiani sono stati liberati dalla detenzione in Venezuela. Tra loro, l’imprenditore Luigi Gasperin, 77 anni, insieme a Biagio Pilieri e Mario Burlò. Questa notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione dei detenuti italiani nel paese sudamericano.
Caracas, 8 gennaio 2026 – Sono tre, al momento, gli italiani detenuti rilasciati dal Venezuela. Uno è l'imprenditore Luigi Gasperin, 77 anni. Il nostro connazionale, che soffre di alcune patologie, era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (nello Stato di Monagas), in seguito a un controllo per la presunta detenzione, il trasporto e l’uso di materiale esplosivo presso gli Uffici della società, di cui era socio di maggioranza e presidente. Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este (Caracas). C’è poi Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, arrestato il 28 agosto 2024 per il suo sostegno all'opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
