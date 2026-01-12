Quando verrà annunciato Paratici alla Fiorentina | perché il Tottenham non lo libera subito

Fabio Paratici non sarà ufficialmente annunciato come nuovo dirigente della Fiorentina prima di febbraio. Nonostante abbia già iniziato a collaborare con il club, il Tottenham mantiene ancora le proprie prerogative e non lo libera immediatamente. La gestione delle tempistiche e le trattative tra le parti spiegano il ritardo nell’annuncio ufficiale, che avverrà solo una volta completate tutte le formalità contrattuali.

