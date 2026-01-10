Perché Paratici non è stato ancora annunciato dalla Fiorentina anche sta già lavorando nell'ombra

Da fanpage.it 10 gen 2026

Nonostante l'attesa ufficiale, Fabio Paratici non è ancora stato annunciato dalla Fiorentina. Tuttavia, l'ex dirigente della Juventus, ora al Tottenham, sta già lavorando dietro le quinte per la società viola, contribuendo alle strategie di mercato e alle scelte di mercato. Questa operatività silenziosa suggerisce un coinvolgimento attivo, anche prima dell'annuncio formale, consolidando il suo ruolo nel progetto futuro della Fiorentina.

