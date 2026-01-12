Quando recitare come un cane sarebbe potuto valere un premio | Indy protagonista diGood Boy vince agli Astra Film Awards

Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, ha ottenuto il premio come miglior attore protagonista nel genere horror/thriller agli Astra Film Awards di Los Angeles. La sua interpretazione nel film

Il cane Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, ha vinto il premio di miglior attore protagonista nella categoria horrorthriller per il film Good Boy alla cerimonia di Los Angeles che anticipa i premi dei Golden Globe e degli Oscar. Il cane ha superato candidati attori famosi come Ethan Hawke.

Non dite più "recita come un cane". Indy nel film "Good Boy" è interpretato dal cane vero e proprio, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, di proprietà del regista Ben Leonberg. Il film dimostra che nel 2025 i film più originali sono stati gli horror, vedi Sinners e - facebook.com facebook