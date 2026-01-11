Il cane Indy star di Good Boy proclamato Miglior Attore agli Astra Awards

Indy, il cane protagonista di Good Boy, ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Attore agli Astra Awards. L'animale, fedele compagno del regista Ben Leonberg, ha superato attori di fama nel settore horror e thriller. Questo premio sottolinea il talento e la presenza sul set di Indy, dimostrando come anche un cane possa distinguersi nel mondo dello spettacolo.

L'amico a quattro zampe del regista Ben Leonberg ha battuto star del cinema di grande esperienza nella categoria dedicata agli horror e ai thriller. L'edizione 2026 dei premi Astra Film Awards entrerà nella storia per la vittoria di Indy, il cane che ha conquistato il pubblico e la critica con la sua performance in Good Boy, nella categoria come Migliore Attore. L'adorabile star ha battuto una concorrenza di altissimo livello che comprendeva anche Ethan Hawke e Alison Brie. Cosa racconta Good Boy Il regista Ben Leonberg ha scelto il proprio cane come protagonista di Good Boy, proponendo sul grande schermo una storia a tinte horror raccontata proprio dal punto di vista dell'amico a quattro zampe.

