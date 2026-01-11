E il premio per il migliore attore protagonista va al cane | sembra una gag ma è accaduto davvero agli Astra Awards 2025 Chi è Indy il retriever che ha spodestato Ethan Hawke

Gli Astra Awards 2025 hanno sorpreso molti, premiando Indy, un cane retriever, come miglior attore protagonista in un film horror. Un risultato inaspettato che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, dimostrando come i premi cinematografici possano riservare sorprese anche in categorie insolite. Questo riconoscimento rappresenta un esempio di come l’arte e il cinema possano superare le convenzioni tradizionali, aprendo nuove prospettive nel mondo dello spettacolo.

Se uno scrive “ha vinto un attore cane”, chissà cosa pensa chi legge. E invece è proprio così perché i premi Astra 2025 (riconoscimenti statunitensi dedicati a cinema, televisione e contenuti streaming, assegnati dalla Hollywood Creative Alliance ), si sono chiusi con la vittoria di Indy nella categoria migliore attore in un film horror. Una scelta dal sapore apertamente provocatorio, in linea con lo spirito dei Premi Astra, che segna anche una prima volta: non era mai accaduto che un premio cinematografico, seppur non mainstream, assegnasse una categoria attoriale competitiva a un cane, in concorrenza diretta con interpreti umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

