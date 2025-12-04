Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek | orari precisi n di pettorale tv

Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di Beaver Creek (USA) assisteremo a una prova riservata agli uomini-jet che si sarebbe dovuta tenere domani, ma il meteo ha condizionato non poco l’agire degli organizzatori, costretti a modificare più volte lo schedule. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BEAVER CREEK DALLE 19.00 Il campione della Val d’Ultimo andrà in cerca di sensazioni su una pista che non gli ha mai detto particolarmente bene, ricordando l’unico podio in carriera (3°) nel 2018 e in supergigante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek: orari precisi, n. di pettorale, tv

Altre letture consigliate

Partono da oggi tutti i concorsi dell’avvento gratuiti! Corri a scoprirli tutti visitando il sito www.dimmicosacerchi.it ? #avvvento #concorsiavvento - facebook.com Vai su Facebook

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv - Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Lo riporta oasport.it

LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Paris prova a domare la mai amata Birds of Prey - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la discesa di Beaver Creek in tv/streaming - Come scrive oasport.it

Tre azzurri nei 15 e che bella la dedica di Bosca a Franzoso dopo un gran rientro. Paris: "Mi serve ancora lavoro" - g di Copper Mountain è stato buono per gli azzurri, ma il potenziale dell'Italjet è più alto anche se l'8° di 'Gugu' Bosca brilla, ad un ... Scrive neveitalia.it