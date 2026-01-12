Procura FIGC durissima su Zappi | chiesti 13 mesi di stop al numero uno dell’AIA

La Procura della FIGC ha avanzato una richiesta di 13 mesi di inibizione per Zappi, presidente degli arbitri dell’AIA. La decisione segue indagini riguardanti comportamenti ritenuti gravi e che hanno sollevato preoccupazioni all’interno del mondo del calcio italiano. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità sportive sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni coinvolte. La prossima fase sarà l’udienza per la valutazione definitiva della posizione di Zappi.

Procura FIGC, richiesta pesantissima per Zappi: 13 mesi di inibizione per il presidente degli arbitri. Le ultimissime L’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale, tenutasi questa mattina, ha posto al centro dell’attenzione la posizione del presidente dell’AIA Antonio Zappi, chiamato a rispondere alle contestazioni avanzate dalla Procura FIGC. Il procedimento riguarda le presunte pressioni esercitate sui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Procura FIGC durissima su Zappi: chiesti 13 mesi di stop al numero uno dell’AIA Leggi anche: Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi Leggi anche: Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC, il presidente dell’AIA si difende: la nota ufficiale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Procura FIGC, richiesta pesantissima per Zappi: 13 mesi di inibizione per il presidente degli arbitri. Le ultimissime - Procura FIGC, richiesta pesantissima per Zappi: 13 mesi di inibizione per il presidente degli arbitri. calcionews24.com

Domani scatta il processo a #Zappi presidente #arbitri deferito dal procuratore @FIGC #Chinè. Il numero uno di @AIA_it rischia una sanzione che potrebbe farlo decadere aprendo la strada a nuove elezioni o al commissariamento su cui punta #Gravina... x.com

Siracusa deferito dalla Procura Federale: la nota della FIGC La FIGC ha comunicato il deferimento del Siracusa Calcio al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito delle segnalazioni della Commissione per la verifica dell’equilibrio econ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.