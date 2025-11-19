Chiuse le indagini sull'avvicendamento, avvenuto 5 mesi fa, ai vertici dell'Associazione italiana arbitri con Orsato e Braschi al posto di Ciampi e Pizzi. Ora il n.1 dell'associazione ha 15 giorni per motivare la sua difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi