Caos arbitri la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell' Aia Zappi
Chiuse le indagini sull'avvicendamento, avvenuto 5 mesi fa, ai vertici dell'Associazione italiana arbitri con Orsato e Braschi al posto di Ciampi e Pizzi. Ora il n.1 dell'associazione ha 15 giorni per motivare la sua difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Caos totale in casa Lazio. Dopo le parole di Sarri sugli arbitri, la società ha pubblicato un comunicato per “correggerlo”. Un segnale forte, quasi una sconfessione pubblica del proprio allenatore. Ma perché attaccare Sarri invece di difenderlo? Il tecnico h Vai su Facebook
Caos arbitri: aumenta la tecnologia, ma restano le polemiche #SerieA ?My Way di Massimo #Sandrelli Vai su X
Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi - Chiuse le indagini sull'avvicendamento, avvenuto 5 mesi fa, ai vertici dell'Associazione italiana arbitri con Orsato e Braschi al posto di Ciampi e Pizzi. Segnala gazzetta.it
Procura Figc chiude indagini, verso deferimento n.1 arbitri - le indagini sul presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio ... Da msn.com
Associato Aia accusa Rocchi,Zappi 'subito attivata procura Figc' - La procura federale della Figc è stata immediamente attivata su segnalazione dello stesso designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, e del presidente dell'associazione italiana arbitri, Antonio Zappi, a ... Segnala ansa.it