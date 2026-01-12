Presto un esorcista per Meret | per lui distorsione alla spalla sinistra

Il Napoli ha comunicato che Alex Meret ha subito una distorsione alla spalla sinistra durante l’allenamento. L’estremo difensore si è infortunato nel corso della sessione, e sono in corso le valutazioni mediche per stabilire l’entità dell’infortunio. La squadra non ha ancora annunciato i tempi di recupero, ma il giocatore seguirà un percorso di cura e riabilitazione.

Il comunicato del Napoli recita: trauma distorsivo alla spalla sinistra di Alex Meret. Se l'è procurato nel corso dell'allenamento. Non c'è pace per il portiere friulano che era appena rientrato da un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori da ottobre a una settimana fa. E adesso un nuovo stop. Lui che si fece male nel primo ritiro di Dimaro, c'era ancora Ancelotti che lo volle a Napoli (per Carletto i portieri devono saper parare, strano): subì una frattura del terzo medio dell'ulna sinistra in uno scontro di gioco col giovane Mezzoni. Era l'estate del 2018. La malasorte non ha abbandonato il portiere che però ha sempre saputo affrontare ogni avversità, compresa la concorrenza degli altri portieri del Napoli (da Ospina a Milinkovic Savic).

