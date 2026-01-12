Il portiere del Calcio Napoli, Meret, ha subito un nuovo infortunio durante l’allenamento, riportando un trauma alla spalla sinistra dopo il suo recente ritorno in campo. La squadra monitora attentamente le sue condizioni in vista dei prossimi impegni. Si tratta di un episodio che potrebbe influenzare il percorso di recupero e la disponibilità del giocatore nelle prossime partite ufficiali.

Ancora sfortuna per il portiere del Calcio Napoli: fermato in allenamento dopo il recente rientro dalla frattura al piede. Il club ha comunicato l’esito degli accertamenti. Nuovo stop per Alex Meret. Il portiere del Calcio Napoli e della Nazionale, 28 anni, vive una stagione complicata sul piano fisico e dopo essere appena rientrato in gruppo . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, nuovo infortunio per Meret: trauma alla spalla sinistra dopo il rientro

Leggi anche: Napoli, nuovo infortunio per Meret: «Trauma distorsivo alla spalla sinistra»

Leggi anche: Napoli, le condizioni di David Neres dopo l'infortunio: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gli affanni di Buongiorno: infortuni, errori e sorpasso di Juan Jesus; Milik, la sfortuna lo perseguita: infortunio al polpaccio e altro stop di due settimane; Juve, incredibile: Milik si è di nuovo fatto male! Staffetta Openda-David per scardinare il muro Lecce; Napoli, Lukaku è di nuovo ai box: non sarà convocato con la Lazio, tra quanto lo si rivedrà.

Napoli, nuovo infortunio in allenamento per Meret: cos'è successo - Il club azzurro ha comunicato il nuovo stop del portiere, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma: i dettagli ... corrieredellosport.it