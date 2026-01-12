Napoli nuovo infortunio per Meret | Trauma distorsivo alla spalla sinistra

Il Napoli comunica che il portiere Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Si tratta di un nuovo infortunio che si aggiunge alle recenti problematiche fisiche del giocatore, già alle prese con una frattura al secondo dito. La squadra valuterà le condizioni di Meret per definire il percorso di recupero e le tempistiche di rientro in campo.

Un altro infortunio. Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico per un suo giocatore. Si tratta di Alex Meret, che nei mesi scorsi aveva subito anche una frattura al secondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

