Napoli nuovo infortunio per Meret | Trauma distorsivo alla spalla sinistra
Il Napoli comunica che il portiere Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Si tratta di un nuovo infortunio che si aggiunge alle recenti problematiche fisiche del giocatore, già alle prese con una frattura al secondo dito. La squadra valuterà le condizioni di Meret per definire il percorso di recupero e le tempistiche di rientro in campo.
Un altro infortunio. Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico per un suo giocatore. Si tratta di Alex Meret, che nei mesi scorsi aveva subito anche una frattura al secondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, nuovo infortunio in allenamento per Meret: cos'è successo - Il club azzurro ha comunicato il nuovo stop del portiere, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma: i dettagli ... corrieredellosport.it
Dal Portogallo - Oggi nuovo incontro Benfica-Napoli per #Lucca: lusitani giocano al ribasso x.com
Prima bene, poi malissimo e poi di nuovo in partita: diteci la vostra #InterNapoli - facebook.com facebook
