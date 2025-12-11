Prende il via la terza edizione di Officine teatrabili | si comincia con il premiato Amleto take away

JESI - Con "Amleto take away" della compagnia BerardiCasolari, lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2018, prende il via giovedì 11 dicembre alle ore 21 al Teatro Moriconi di Jesi, la terza edizione del progetto “Officine Teatrabili" realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura (Bando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

