Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute | primo appuntamento il 25 gennaio

Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute, un evento promosso dall’Amministrazione Mastella e dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie. L’iniziativa, guidata dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone, mira a promuovere la sensibilizzazione e il benessere della comunità locale. Il primo appuntamento è previsto per il 25 gennaio, segnando l’inizio di un percorso dedicato alla salute e alla prevenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Prende il via la terza edizione di “Benvenuto in Salute”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Mastella e promossa dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie, presiedute dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone”, lo rende noto il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Benevento e dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento e si articolerà in: · consulti medici urologici e senologici; · seminari di educazione sanitaria rivolti alle scuole secondarie di secondo ordine e grado, che saranno concordati con i singoli dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

