Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute | primo appuntamento il 25 gennaio

Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute, un evento promosso dall’Amministrazione Mastella e dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie. L’iniziativa, guidata dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone, mira a promuovere la sensibilizzazione e il benessere della comunità locale. Il primo appuntamento è previsto per il 25 gennaio, segnando l’inizio di un percorso dedicato alla salute e alla prevenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Prende il via la terza edizione di “Benvenuto in Salute”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Mastella e promossa dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie, presiedute dai consiglieri Rosario Guerra e Luisa Petrone”, lo rende noto il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Benevento e dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Benevento e si articolerà in: · consulti medici urologici e senologici; · seminari di educazione sanitaria rivolti alle scuole secondarie di secondo ordine e grado, che saranno concordati con i singoli dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute: primo appuntamento il 25 gennaio Leggi anche: Prende il via la terza edizione di "Officine teatrabili": si comincia con il premiato "Amleto take away" Leggi anche: In 700 per la terza edizione del Trofeo Città di Pescara: appuntamento al pattinodromo ex Gesuiti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capire le migrazioni internazionali: terza edizione; Giornalisti, torna il premio Sassoli e nasce quello intitolato a Piero Ceccatelli; Quando la tradizione prende casa: a Catanzaro il Presepe vivente alla sua III edizione; “Ecosistemi culturali al Sud Italia”: al via il nuovo Bando da 1 milione di Euro promosso da Fondazione CDP. Al via la III edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli e la I edizione del premio Piero Ceccatelli - Prende ufficialmente il via la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana ... msn.com

Giostrina di Gobbi: la terza giostra Montessori da poter presentare al neonato Questa giostrina, prende il nome dalla persona che l’ha inventata: Gianna Gobbi. Attiva collaboratrice di Maria Montessori, Gianna Gobbi ha ideato e realizzato questa specifica gi - facebook.com facebook

Lunedì prende il via la terza stagione di Edizione straordinaria, il programma che, con la distanza del tempo, rilegge casi di cronaca della Svizzera italiana. La prima puntata sarà "I soldi nel pallone". x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.