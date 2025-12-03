Grande successo per il 1^ Premio all’Empatia e alla Gentilezza | un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società

L’Associazione Nazionale EmpaticaMente annuncia la prima edizione del “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”, un riconoscimento dedicato a coloro che, nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, si impegnano concretamente per promuovere relazioni umane fondate su ascolto, rispetto, solidarietà e sensibilità reciproca. La cerimonia si è tenuta a Roma, presso il Teatro dè Servi in occasione della presentazione ufficiale dell’ Associazione EmpaticaMente. Una serata ricca di testimonianze, ospiti e contenuti che hanno valorizzato una nuova cultura dell’attenzione verso l’altro, indispensabile per un cambiamento reale nel tessuto sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

