Grande successo per il 1^ Premio all’Empatia e alla Gentilezza | un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società
L’Associazione Nazionale EmpaticaMente annuncia la prima edizione del “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”, un riconoscimento dedicato a coloro che, nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, si impegnano concretamente per promuovere relazioni umane fondate su ascolto, rispetto, solidarietà e sensibilità reciproca. La cerimonia si è tenuta a Roma, presso il Teatro dè Servi in occasione della presentazione ufficiale dell’ Associazione EmpaticaMente. Una serata ricca di testimonianze, ospiti e contenuti che hanno valorizzato una nuova cultura dell’attenzione verso l’altro, indispensabile per un cambiamento reale nel tessuto sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
