Un incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto, causando la morte di Claudio Salamida, 47 anni, padre di un bambino di 3 anni. Si tratta di un’altra tragedia che evidenzia le criticità legate alla sicurezza negli ambienti industriali. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente e adottare eventuali misure di prevenzione.

Un’altra tragedia sul lavoro all’ex Ilva. Nuova morte sul lavoro nello stabilimento ex Ilva di Taranto, oggi Taranto. A perdere la vita è stato Claudio Salamida, operaio di 47 anni, dipendente di Acciaierie d’Italia, precipitato all’interno dell’Acciaieria 2 mentre stava effettuando controlli tecnici su alcune valvole. L’uomo lascia la moglie e un figlio di appena tre anni. Originario di Alberobello, viveva da tempo a Putignano, dove la notizia ha scosso profondamente l’intera comunità. La caduta nell’Acciaieria 2. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel reparto Acciaieria 2, al convertitore 3, durante le attività di controllo delle valvole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Precipita mentre lavora all’ex Ilva, morto il 47enne Claudio Salamida: era padre di un bimbo di 3 anni

Leggi anche: Operaio Claudio Salamida precipitato dal 5° piano dell’ex Ilva di Taranto: morto durante un controllo delle valvole, indetto sciopero di 24h - VIDEO

Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Operaio precipita mentre lavora nel cantiere edile, è grave - 30 di oggi, 20 novembre 2025, a Pordenone, dove un operaio è caduto mentre stava lavorando presso un cantiere. ilgazzettino.it

Messina, precipita mentre lavora: morto operaio 69enne originario di Avellino - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro, un operaio precipita per 8 metri e muore nell'ex Ilva di Taranto x.com