Powell indagato a rischio l’indipendenza della Fed

L'apertura di un'indagine penale su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, segna un momento di attenzione riguardo all'indipendenza dell'istituzione. La disputa tra l'ex presidente Donald Trump e Powell si approfondisce, coinvolgendo ora anche i procuratori federali. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento e sulla credibilità della Federal Reserve, un elemento cruciale per l'economia globale e la stabilità finanziaria.

Nello scontro tra Donald Trump e Jerome Powell scendono in campo anche i procuratori federali, che aprono un’indagine penale sul presidente della Federal Reserve. Una mossa che viene ritenuta come l’ennesima pressione del presidente Usa nei confronti di Powell, da tempo sotto accusa per non aver tagliato a sufficienza, a dire di Trump, i tassi d’interesse. L’indagine riguarda la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della banca centrale a Washington e la successiva testimonianza sul caso al Congresso. Powell replica sostenendo che l’indagine deriva solo dalla frustrazione di Trump per il continuo rifiuto della Fed di tagliare i tassi a una maggiore rapidità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Powell indagato, a rischio l’indipendenza della Fed Leggi anche: Indagine su Jerome Powell, gli ex presidenti della Fed: “A rischio l’indipendenza della banca centrale Usa”. Scatta la fronda repubblicana in Senato Leggi anche: Indagato Powell, governatore della Fed Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa - Accuse di pressione politica, reazioni dure e timori per l’autonomia della banca centrale ... rtl.it

Jerome Powell indagato PENALMENTE dal DOJ ?? #shorts

Maxi ristrutturazione della sede Fed: Powell indagato x.com

Alcuni procuratori federali americani stanno indagando sul presidente della Fed Jerome Powell. In gioco c’è la indipendenza della banca centrale statunitense dalla Casa Bianca - facebook.com facebook

