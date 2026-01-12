Powell indagato a rischio l’indipendenza della Fed

L'apertura di un'indagine penale su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, segna un momento di attenzione riguardo all'indipendenza dell'istituzione. La disputa tra l'ex presidente Donald Trump e Powell si approfondisce, coinvolgendo ora anche i procuratori federali. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento e sulla credibilità della Federal Reserve, un elemento cruciale per l'economia globale e la stabilità finanziaria.

Nello scontro tra Donald Trump e Jerome Powell scendono in campo anche i procuratori federali, che aprono un’indagine penale sul presidente della Federal Reserve. Una mossa che viene ritenuta come l’ennesima pressione del presidente Usa nei confronti di Powell, da tempo sotto accusa per non aver tagliato a sufficienza, a dire di Trump, i tassi d’interesse. L’indagine riguarda la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della banca centrale a Washington e la successiva testimonianza sul caso al Congresso. Powell replica sostenendo che l’indagine deriva solo dalla frustrazione di Trump per il continuo rifiuto della Fed di tagliare i tassi a una maggiore rapidità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

