Posti per ingegneri e informatici le mancata copertura attesa dalle aziende piacentine sfiora il 90%

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, le aziende piacentine segnalano una difficoltà crescente nel reperire figure professionali specializzate in ingegneria e informatica, con una mancanza di copertura stimata intorno al 90%. Questo fenomeno, noto come

«Il mese di gennaio ripropone il tema dei cosiddetti candidati introvabili, ovvero figure professionali per la cui reperibilità le imprese piacentine dichiarano di trovarsi in difficoltà». A fare il punto la Camera di Commercio dell'Emilia, nell'ambito dell'andamento dei nuovi contratti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

