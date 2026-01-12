Posti per ingegneri e informatici le mancata copertura attesa dalle aziende piacentine sfiora il 90%
A gennaio, le aziende piacentine segnalano una difficoltà crescente nel reperire figure professionali specializzate in ingegneria e informatica, con una mancanza di copertura stimata intorno al 90%. Questo fenomeno, noto come
«Il mese di gennaio ripropone il tema dei cosiddetti candidati introvabili, ovvero figure professionali per la cui reperibilità le imprese piacentine dichiarano di trovarsi in difficoltà». A fare il punto la Camera di Commercio dell'Emilia, nell'ambito dell'andamento dei nuovi contratti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
