Al Cianfarani il Career Day 2025 | gli informatici incontrano le aziende
Mercoledì 10 dicembre l’auditorium Cianfarani di Chieti ospiterà il Career Day 2025 – Gli informatici incontrano le aziende, una giornata dedicata all’incontro tra studenti e imprese del settore informatico.A organizzare l’iniziativa è il dipartimento di Informatica dell’IIS Savoia di Chieti, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
