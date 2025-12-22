Demolizione del terminal Morandi Cristina Busi Confindustria | Servono tempi certi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’avvio dei lavori all’aeroporto, con la demolizione del terminal Morandi, è una notizia positiva, attesa da troppo tempo, ed è giusto registrarla con soddisfazione”. Lo dichiara la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi, commentando l’apertura del cantiere a Fontanarossa. “Non è un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

demolizione del terminal morandi cristina busi confindustria servono tempi certi

© Cataniatoday.it - Demolizione del terminal "Morandi", Cristina Busi (Confindustria): "Servono tempi certi"

Leggi anche: Riqualificazione delle strade della zona industriale, Busi (Confindustria): "Tempi certi per i cantieri"

Leggi anche: Aeroporto di Catania, al via la demolizione del vecchio terminal Morandi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Catania, al via la demolizione del Terminal Morandi in vista delle nuove opere aeroportuali; Al via i lavori per la demolizione del Terminal Morandi dell’Aeroporto di Catania.

demolizione terminal morandi cristinaAeroporto Catania, via a demolizione del Morandi per nuovo Terminal B - Sono stati avviati all'aeroporto di Catania i lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aerop ... ansa.it

demolizione terminal morandi cristinaAeroporto di Catania, al via la demolizione del Terminal Morandi: nasce il nuovo Terminal B - Sono ufficialmente iniziati ieri, presso l’Aeroporto di Catania, i lavori di demolizione del Terminal Morandi, passaggio propedeutico alla realizzazione ... sicilianews24.it

demolizione terminal morandi cristinaAeroporto Catania, al via la demolizione del Terminal Morandi: sostituito da una nuova postazione - Già da qualche giorno per consentire l'avvio della demolizione tutta l’ area di sosta delle fermate bus dell’ aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania è stata trasferita all’interno del ... lasicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.