Demolizione del terminal Morandi Cristina Busi Confindustria | Servono tempi certi

“L’avvio dei lavori all’aeroporto, con la demolizione del terminal Morandi, è una notizia positiva, attesa da troppo tempo, ed è giusto registrarla con soddisfazione”. Lo dichiara la presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi, commentando l’apertura del cantiere a Fontanarossa. “Non è un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Aeroporto Catania, via a demolizione del Morandi per nuovo Terminal B - Sono stati avviati all'aeroporto di Catania i lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aerop ... ansa.it
