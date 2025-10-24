Porta Nolana | sorpreso con la droga Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato

Puntomagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato 43enne tunisino nel centro di Napoli: sorpreso a spacciare crack in vico Gabella della Farina, sequestrati droga e denaro contante.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne tunisino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato,  durante i servizi all’uopo predisposti in  vico Gabella della Farina, hanno sorpreso il 43enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

porta nolana sorpreso drogaNapoli, Porta Nolana: sorpreso con la droga, arrestato un 43enne tunisino - Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Spacciatore nasconde la droga nel telaio della porta blindata - Piazze di spaccio, attive h24, dove la droga viene “camuffata” nei modi più creativi: infilata sotto le siepi, nascosta tra le transenne stradali, dentro borselli, tasche dei pantaloni o persino nel t ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Porta Nolana Sorpreso Droga