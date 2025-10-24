Porta Nolana | sorpreso con la droga Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato

Arrestato 43enne tunisino nel centro di Napoli: sorpreso a spacciare crack in vico Gabella della Farina, sequestrati droga e denaro contante.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne tunisino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti in vico Gabella della Farina, hanno sorpreso il 43enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it