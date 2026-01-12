Popolo in piazza a Teheran In Venezuela è rimasto a casa

In Iran, numerose persone sono scese in piazza per protestare contro il regime teocratico, nonostante la repressione violenta e le perdite umane. In Venezuela, invece, la situazione ha portato molti cittadini a rimanere a casa, segnando una differenza nelle modalità di espressione di dissenso. Questi episodi evidenziano le diverse reazioni delle popolazioni alle sfide politiche e sociali nei rispettivi paesi.

In Iran la gente sfida la dura e sanguinosa repressione del regime teocratico. Centinaia, forse migliaia i morti. La fame di libertà straripa come un fiume in piena nelle strade di Teheran, Isfahan, Bandar Abbas, Bassora, Tabriz. L’incendio si è propagato a tutto il Paese e assomiglia tanto a una resa dei conti finale contro un regime spietato. A Caracas, in Venezuela, non c’è nessuna rivolta. Il regime di Maduro è rimasto intatto. Darcy Rodriguez, la sua vice, è il presidente pro-tempore gradito a Washington. Trump esulta: abbiamo già acquistato 30 milioni di barili di petrolio per un valore di 4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

