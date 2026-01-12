Iran Merz | Violenza deve finire Teheran protegga il suo popolo

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso condanna per la repressione delle proteste in Iran, sottolineando come la violenza delle forze di sicurezza contro manifestanti pacifici sia sproporzionata e brutale. Merz ha esortato Teheran a proteggere il proprio popolo e a rispettare i diritti fondamentali, evidenziando l’importanza di un impegno per la pace e la stabilità nella regione.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha condannato la violenza perpetrata dalle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici definendola “sproporzionata” e “brutale”. “Invito la leadership iraniana a proteggere il suo popolo invece di minacciarlo”, ha dichiarato Merz durante la sua visita in India. “Condanniamo con la massima fermezza la violenza che la leadership di Teheran sta usando contro il suo stesso popolo”. Ha aggiunto che si tratta di un segno di debolezza, non di forza. “E questa violenza deve finire”. Merz ha elogiato esplicitamente il coraggio dei dimostranti, sottolineando che stavano manifestando pacificamente per la libertà nel loro Paese, e questo era un loro diritto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Merz: "Violenza deve finire, Teheran protegga il suo popolo" Leggi anche: Iran: Merz, 'violenza contro il popolo segno di debolezza' Leggi anche: Papa Leone prega sulla tomba di San Charbel: protegga il Libano e il suo popolo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Proteste in Iran, le notizie in diretta | Teheran: «Presto tornerà internet». Trump: «Iran vuole negoziare, incontro in preparazione»; Merz, Macron, Starmer: condanna morti Iran; Iran, Trump valuta azioni forti ma afferma: Teheran vuole negoziare; Iran: Schlein, ‘Ue agisca subito, serve azione diplomatica forte’. Iran, Merz: "Violenza deve finire, Teheran protegga il suo popolo" - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha condannato la violenza perpetrata dalle forze di sicurezza iraniane contro i ... stream24.ilsole24ore.com

Merz, 'la violenza dell'Iran contro manifestanti è segno di debolezza' - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che l'uso di "violenza sproporzionata e brutale" da parte dell'Iran contro i manifestanti è "un segno di debolezza". msn.com

Merz condanna violenze contro manifestanti in Iran: “Segno debolezza” - (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz “condanna fermamente” le violenze compiute dai leader iraniani contro il proprio popolo, definendole “un segno di debolezz ... askanews.it

Un missile ipersonico russo sull'ovest dell'Ucraina, a 80 km dalla Polonia. Kiev: "Crimine di guerra". Starmer, Marcron, Merz: "Inaccettabile escalation". La capitale ucraina senza riscaldamento dopo l'attacco russo, il sindaco: "Chi può se ne vada". Il Cremlino d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.