Operazione Fortezza a Casarano arriva il verdetto | inflitte 29 condanne
CASARANO – È arrivato il verdetto nel processo abbreviato scaturito dall’operazione “Fortezza” che nel marzo 2024 portò all’arresto di 13 persone e permise di ricostruire gli assetti criminali a Casarano, individuando due fazioni avversarie che si sarebbero contese il mercato delle sostanze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
