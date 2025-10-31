Operazione Fortezza a Casarano arriva il verdetto | inflitte 29 condanne

Lecceprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASARANO – È arrivato il verdetto nel processo abbreviato scaturito dall’operazioneFortezza” che nel marzo 2024 portò all’arresto di 13 persone e permise di ricostruire gli assetti criminali a Casarano, individuando due fazioni avversarie che si sarebbero contese il mercato delle sostanze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

