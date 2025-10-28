Lavori non ultimati nel Poliambulatorio di Martano chieste cinque condanne
MARTANO - Il pubblico ministero Alessandro Prontera ha tirato le somme nel processo partito dall’inchiesta sui lavori mai ultimati nel poliambulatorio di Martano per i quali furono erogati soldi pubblici e non a caso denominata “Unfinished work”.Ieri, al termine della requisitoria, il magistrato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
La #RegioneFVG eroga contributi per interventi di efficientamento energetico. ? Si può fare domanda solo a lavori ultimati con lavori già conclusi dal 1° gennaio 2025 Info qui https://bit.ly/3UeiNt3 - X Vai su X
Stile TV. . Lavori pubblici a Castellabate, sindaco Rizzo: "Saranno ultimati entro fine anno" - GUARDA L'INTERVISTA #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook