L’Europa ha detto no, gli Stati Uniti non hanno mai nemmeno preso in considerazione l’idea, anche perché la Casa Bianca non ci ha pensato su un solo istante a mettere dazi al 3.500%. E così, per i pannelli solari cinesi, tolta l’Asia, rimane solo l’Africa. Come noto, il Dragone è il principale produttore di pannelli al mondo, anche perché detiene il grosso delle riserve di silicio globali (al punto da riuscire a tenere sotto scacco l’intera industria russa ). Per questo, da anni il mondo compra pannelli dalla Repubblica popolare. Ma c’è chi si è ribellato, come l’Italia che negli ultimi mesi ha tagliato fuori i fornitori cinesi dalla rete di incentivi destinati alle rinnovabili. 🔗 Leggi su Formiche.net

Formiche.net - Dai prestiti ai pannelli. L'Africa e il nuovo colonialismo cinese