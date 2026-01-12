Pistoia | tre sedicenni investite da un’auto in via Fiorentina due in gravi condizioni

Oggi a Pistoia, in via Fiorentina a Ponte alla Pergola, tre ragazze di 16 anni sono state investite da un’auto. Due di loro si trovano in condizioni gravi. L’incidente è stato confermato dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause. La comunità si stringe attorno alle giovani coinvolte e alle loro famiglie in un momento difficile.

