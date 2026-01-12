Ragazzine investite al rientro da scuola | erano appena scese dal bus Due sono in gravi condizioni

Due ragazzine sono state investite al rientro da scuola a Pistoia. Le giovani, appena scese dal bus, sono state coinvolte in un incidente e attualmente si trovano in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità. Le forze dell'ordine stanno intervenendo per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza delle ragazze e dell’intera zona.

Pistoia, 12 gennaio 2025 – Travolte mentre tornavano da scuola, due di loro sono in gravi condizioni. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Pistoia, lungo via Fiorentina, intorno alle 13,20. Le minorenni, di 15 anni, erano appena scese dall'autobus che le stava riportando a casa dopo la mattinata trascorsa a scuola, quando sono state investite da un'auto. Madre e figlio investiti sulle strisce, grave incidente ad Arezzo Cosa è successo. In base alle prime informazioni, le tre ragazze stavano camminando in via Fiorentina, all'incrocio tra via Malallevo e via del Crociale, a Ponte alla Pergola.

