Tre ragazzi travolti da un treno a Trecate | un morto e due feriti in gravi condizioni

Tragico incidente nella serata di oggi, lunedì 20 ottobre, a Trecate, in provincia di Novara, dove tre ragazzi sono stati investiti da un treno proveniente da Torino e diretto a Milano. Uno è morto, gli altri due sono rimasti feriti, soccorsi in codice rosso e in codice giallo. Sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

