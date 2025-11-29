Pisacane a DAZN | Partita da bollino rosso Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo Palestra? Crediamo in quello che sta facendo

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisacane a DAZN: «Partita da bollino rosso. Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo». Le parole dell’allenatore del Cagliari nel pre. Fabio Pisacane, allenatore del  Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di  Dazn. JUVENTUS –  «Partita da bollino rosso sul calendario, sappiamo che per fare il risultato dobbiamo mettere ingredienti che vanno oltre alle nostre possibilità» MOMENTO DEL CAGLIARI –  «Cerco di fare l’allenatore e non il psicologo. Già è difficile fare un mestiere: figurati due. Cerchi comune di toccare i tasti giusti, da calciatore sai che è difficile trovare a volte trovare una chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pisacane a dazn partita da bollino rosso sappiamo che per fare risultato qui servir224 questo palestra crediamo in quello che sta facendo

© Juventusnews24.com - Pisacane a DAZN: «Partita da bollino rosso. Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo. Palestra? Crediamo in quello che sta facendo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pisacane dazn partita bollinoCagliari, Pisacane: "Gara da bollino rosso, devo toccare le corde giuste" - Prima della delicata sfida contro la Juventus, ecco le parole di mister Pisacane ai microfoni di DAZN: "Da calendario, è una gara da bollino. tuttomercatoweb.com scrive

pisacane dazn partita bollinoPisacane a Dazn: “È una partita difficile. Quando si apre il gioco…” - net:  Mister, in conferenza stampa ha detto che per venire qui e fare risultato ci ... Come scrive tuttojuve.com

Pisacane: "Soddisfatto a metà, partita che tornerà buona per il futuro" - "Un ragazzo che ho incontrato anche in Primavera, penso che ha un motore per contrastare Isaksen, l'ha fatto fino al gol. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pisacane Dazn Partita Bollino