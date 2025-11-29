Pisacane a DAZN | Partita da bollino rosso Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo Palestra? Crediamo in quello che sta facendo

Pisacane a DAZN: «Partita da bollino rosso. Sappiamo che per fare risultato qui servirà questo». Le parole dell’allenatore del Cagliari nel pre. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn. JUVENTUS – «Partita da bollino rosso sul calendario, sappiamo che per fare il risultato dobbiamo mettere ingredienti che vanno oltre alle nostre possibilità» MOMENTO DEL CAGLIARI – «Cerco di fare l’allenatore e non il psicologo. Già è difficile fare un mestiere: figurati due. Cerchi comune di toccare i tasti giusti, da calciatore sai che è difficile trovare a volte trovare una chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

