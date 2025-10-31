Pallamano Bob Hanning verso il test contro la Francia | Vogliamo lavorare sull’attacco Partita che ci farà crescere
Il raduno della nazionale italiana di pallamano, in vista degli Europei 2026, sta per esaurirsi. Prima di rilasciare i giocatori per farli tornare nei rispettivi club, c’è però un ultimo impegnativo capitolo per gli azzurri: quello del trasferimento a Pau per sostenere domani, 1° novembre alle ore 18.45, un test amichevole contro i campioni d’Europa della Francia. Il DT Bob Hanning non vede l’ora di trarre indicazioni dalla gara. Intanto al sito federale ha dichiarato: “Devo dire che i ragazzi hanno lavorato con grande concentrazione e hanno tutti dato il massimo in questi cinque giorni a Berlino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pallamano: Italia al lavoro a Berlino. Il bollettino medico, il punto di Jürgen Prantner - L'Italia della pallamano è al lavoro a Berlino per affinare la propria preparazione verso gli Europei 2026, che vedranno la rappresentativa azzurra ... Riporta oasport.it
Pallamano, i convocati dell’Italia per il raduno di Berlino: in programma anche il test con la Francia - Da oggi infatti a Berlino, la rappresentativa azzurra si ritroverà per una finestra ... Scrive oasport.it
Pallamano, nuova guida tecnica per la Nazionale azzurra: arriva il tedesco Bob Hanning - Conclusa l’esperienza ai Campionati Mondiali, dove l’Italia tornava a distanza di 28 anni, la Federhandball ha comunicato oggi l’avvicendamento ... Secondo sport.sky.it