Pallamano Bob Hanning verso il test contro la Francia | Vogliamo lavorare sull’attacco Partita che ci farà crescere

Il raduno della nazionale italiana di pallamano, in vista degli Europei 2026, sta per esaurirsi. Prima di rilasciare i giocatori per farli tornare nei rispettivi club, c'è però un ultimo impegnativo capitolo per gli azzurri: quello del trasferimento a Pau per sostenere domani, 1° novembre alle ore 18.45, un test amichevole contro i campioni d'Europa della Francia. Il DT Bob Hanning non vede l'ora di trarre indicazioni dalla gara. Intanto al sito federale ha dichiarato: "Devo dire che i ragazzi hanno lavorato con grande concentrazione e hanno tutti dato il massimo in questi cinque giorni a Berlino.

