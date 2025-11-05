Castelfidardo si prepara a vivere un nuovo autunno all’insegna dei libri, della parola e della musica. Torna “Autunnalia – Autori in libreria”, la rassegna culturale che anima la città marchigiana con un ciclo di incontri tra scrittori, poeti e pubblico negli spazi accoglienti della libreria di via 18 settembre 33. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Fast News Platform, offrendo così la possibilità di seguire l’intera rassegna anche online. Il calendario si apre sabato 8 novembre alle ore 18 con Eugenio Lampacrescia e il suo D’anima e corpo, un viaggio tra poesia e musica che inaugurerà la stagione autunnale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Autunnalia 2025: poesia, narrativa e musica in diretta da Castelfidardo su Fast News Platform