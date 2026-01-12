Pienone per il Sigep atteso traffico intenso | 70 agenti in servizio Hotel camere occupate all' 85%

Mancano pochi giorni all'apertura dell'edizione 2026 del Sigep, evento di riferimento nel settore dolciario in programma dal 16 al 20 gennaio. L'afflusso stimato prevede un grande afflusso di visitatori, con hotel già all'85% di occupazione e 70 agenti in servizio per garantire la sicurezza e l’assistenza. Il salone si prepara ad accogliere professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

