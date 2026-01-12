Pienone per il Sigep atteso traffico intenso | 70 agenti in servizio Hotel camere occupate all' 85%
Mancano pochi giorni all'apertura dell'edizione 2026 del Sigep, evento di riferimento nel settore dolciario in programma dal 16 al 20 gennaio. L'afflusso stimato prevede un grande afflusso di visitatori, con hotel già all'85% di occupazione e 70 agenti in servizio per garantire la sicurezza e l’assistenza. Il salone si prepara ad accogliere professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.
Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell'edizione 2026 del Sigep, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce in programma dal 16 al 20 gennaio. Un evento con una vocazione sempre più internazionale, per il quale si prevede un'affluenza eccezionale.
“Rimini si prepara al Sigep con numeri da capogiro, ma scoppia la polemica sulle tariffe ‘indecenti’. Mentre molti hotel viaggiano verso il sold out con prezzi stellari, spuntano offerte che lasciano senza parole: una camera doppia in un 4 stelle a soli 18 euro. È - facebook.com facebook
