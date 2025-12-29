Capodanno | 600 hotel aperti e camere piene all' 85% L' idea degli eventi su più giorni è vincente

Per il Capodanno, circa 600 hotel tra Bellaria e Cattolica sono aperti e registrano un tasso di occupazione dell'85%. La strategia di organizzare eventi su più giorni si è dimostrata efficace, contribuendo a offrire un'offerta ricettiva stabile e di qualità. Queste strutture sono pronte ad accogliere i visitatori che desiderano trascorrere le festività in un ambiente confortevole e tranquillo.

Sono circa 600 gli hotel da Bellaria e Cattolica aperti e pronti ad accogliere i turisti in vista dei festeggiamenti per il Capodanno. Di questi circa 450 quelli attivi nel capoluogo. Sia da Federalberghi sia da Visit Rimini arrivano segnali incoraggianti sul fronte delle presenze.

Capodanno, Riviera verso il sold out: “Pienone in tutti gli alberghi aperti” - Gli stranieri con disponibilità, quindi, riempiono il cinque stelle lusso, mentre Giuseppe Pastine, dall’Hotel Jolanda, quattro stelle, parla di «un 9 0% di italiani. ilsecoloxix.it

San Silvestro riempie la Riviera, 800 hotel quasi esauriti. L’Apt: “Siamo tornati a livelli pre-Covid” - Dai campeggi agli alberghi di lusso, chi resta aperto viene premiato con un boom di prenotazioni. msn.com

