Atteso traffico intenso per Natale e festività | autovelox pronti a colpire

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale incombe, con il periodo di festività, e sulle Statali della Lombardia si prospetta come sempre un aumento del traffico. Non si fermano, dunque, i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox.Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

