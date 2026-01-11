Napoli Piazza del Gesù | 17enne ferito al volto denunciato un 15enne dalla polizia

Nella notte a Napoli, un episodio di violenza si è verificato in Piazza del Gesù, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al volto. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate. L’evento evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza in centro città.

Violenza nel cuore di Napoli. Nella scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate. In particolare, nella serata di ieri, gli agenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

