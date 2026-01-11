Napoli Piazza del Gesù | 17enne ferito al volto denunciato un 15enne dalla polizia

Nella notte a Napoli, un episodio di violenza si è verificato in Piazza del Gesù, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al volto. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ha denunciato un 15enne napoletano per lesioni personali aggravate. L’evento evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza in centro città.

