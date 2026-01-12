Phishing via PEC | falsi avvisi su fatture scadute come difendersi

Il phishing tramite PEC rappresenta una minaccia crescente, con falsi avvisi su fatture scadute che cercano di ingannare i destinatari. È importante mantenere un atteggiamento prudente, evitando di aprire allegati o cliccare su link sospetti. Conoscere i segnali di false comunicazioni e adottare misure di sicurezza può contribuire a proteggersi da potenziali truffe e frodi online.

Attenzione ai messaggi allarmistici che invitano ad aprire allegati o cliccare link: anche la PEC può essere usata per truffe online. La nuova truffa via PEC. È in corso una campagna di phishing tramite posta elettronica certificata (PEC): i truffatori inviano falsi avvisi urgenti su fatture scadute o anomalie amministrative, fingendosi enti pubblici o fornitori di servizi. Attenzione: la ricezione tramite PEC non garantisce l'autenticità del contenuto. Come riconoscere i messaggi fraudolenti. I messaggi hanno toni allarmistici per indurre la vittima ad agire subito, con frasi come: "Azione immediata richiesta".

