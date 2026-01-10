Phishing via PEC | l' allarme della polizia sulle fatture false

La polizia segnala una crescente campagna di phishing che utilizza la posta elettronica certificata (PEC) per ingannare cittadini e aziende. Le frodi si presentano spesso sotto forma di fatture false o comunicazioni ufficiali, cercando di ottenere dati sensibili o denaro. È importante mantenere alta l’attenzione e verificare attentamente ogni messaggio sospetto per proteggersi da questo tipo di minaccia.

Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento - Truffatori inviano falsi avvisi urgenti via PEC per sottrarre dati: la Polizia di Stato mette in guardia da nuove campagne di phishing. virgilio.it

L’allarme dell’Agenzia delle Entrate che mette in guardia sull’ennesima campagna di phishing: attenzione ai falsi avvisi di rimborso IVA. - facebook.com facebook

Falsi rimborsi IVA per imprese e contribuenti: allarme phishing • L’allarme dell’Agenzia delle Entrate che mette in guardia sull’ennesima campagna di phishing: attenzione ai falsi avvisi di rimborso IVA. x.com

