Phishing via PEC | l' allarme della polizia sulle fatture false
La polizia segnala una crescente campagna di phishing che utilizza la posta elettronica certificata (PEC) per ingannare cittadini e aziende. Le frodi si presentano spesso sotto forma di fatture false o comunicazioni ufficiali, cercando di ottenere dati sensibili o denaro. È importante mantenere alta l’attenzione e verificare attentamente ogni messaggio sospetto per proteggersi da questo tipo di minaccia.
È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta la posta elettronica certificata (PEC) per trarre in inganno cittadini e imprese. La Polizia di Stato segnala che i truffatori inviano falsi avvisi urgenti riguardanti presunte fatture scadute, irregolarità amministrative o anomalie contabili. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Allarme phishing via PEC: falsi avvisi urgenti da enti pubblici e fornitori.
