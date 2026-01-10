Falsi avvisi urgenti per fatture scadute | attenzione alla nuova truffa via Pec

Recentemente si è diffusa una nuova truffa via Pec che sfrutta falsi avvisi urgenti riguardanti fatture scadute o irregolarità amministrative. I truffatori, fingendosi enti pubblici o fornitori di servizi, inviano comunicazioni ingannevoli per ingannare le persone e ottenere dati sensibili o denaro. È importante restare vigili e verificare attentamente ogni comunicazione prima di agire, per evitare di cadere in questa trappola.

È in atto una campagna di phishing via Pec con cui i truffatori inviano falsi avvisi urgenti riguardanti fatture scadute o irregolarità amministrative, spacciandosi per enti pubblici o fornitori di servizi. Si ricorda che anche una PEC può essere utilizzata per finalità fraudolente: la ricezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Falsi avvisi di multe via mail, il sindaco invita a fare attenzione: "Si tratta di una truffa" Leggi anche: Nuova truffa via Sms: attenzione ai falsi messaggi “svuotacariche” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Postale: attenzione alla truffa via PEC; Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento; Se la truffa arriva via PEC. Attenzione alla nuova campagna di phishing via PEC, dai finti enti pubblici ai falsi avvisi di pagamento - Truffatori inviano falsi avvisi urgenti via PEC per sottrarre dati: la Polizia di Stato mette in guardia da nuove campagne di phishing. virgilio.it

