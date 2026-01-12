Durante un normale pomeriggio sull’autostrada italiana, si è verificato un incidente a causa di una perdita di gas dal serbatoio di un veicolo. L’episodio ha richiesto l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza degli automobilisti e gestire la situazione, evidenziando l’importanza di controlli periodici sui veicoli in circolazione.

Il pomeriggio scorreva come tanti altri, con l’asfalto che rifletteva le luci basse dell’inverno e le auto che si muovevano compatte, ognuna diretta verso una destinazione diversa. In quei minuti sospesi tra il giorno che finisce e la sera che inizia, tutto sembrava seguire una traiettoria prevedibile. Poi, all’improvviso, qualcosa si è spezzato. Un rumore secco, il metallo che si piega, il tempo che rallenta mentre l’istinto prende il sopravvento. Chi era al volante ha avuto solo pochi secondi per capire che non si trattava di un semplice contrattempo. La paura si è fatta strada rapidamente, insieme alla consapevolezza che il pericolo non era finito con l’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perde gas dal serbatoio!”. Incidente drammatico sull’autostrada italiana

Leggi anche: Incidente tra auto sull’autostrada Napoli-Roma, una perde gas dal serbatoio: occupanti fuggono

Leggi anche: Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto sull'autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morti due uomini di 32 e 53 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente tra auto sull'autostrada Napoli-Roma, una perde gas dal serbatoio: occupanti fuggono; Paura in A1, l’Automobile perde gas dopo l’incidente Vigili del Fuoco in azione; VALSUSA, TIR PERDE GAS DAL SERBATOIO: INTERVENTO DEI ROSS E VIGILI DEL FUOCO; Perdita di gas da un tir sulla A4 a Soave (Vr): corsia chiusa e traffico in tilt. Intervento dei Vigili del Fuoco.

Incidente tra auto sull’autostrada Napoli-Roma, una perde gas dal serbatoio: occupanti fuggono - Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. fanpage.it