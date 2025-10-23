Incidente a catena sull' A22 Furgone perde l' aderenza con l' asfalto sull' autostrada e tampona un tir che travolge un' auto | morti due uomini di 32 e 53 anni

BORGHETTO SUL MINCIO - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto sull'autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morti due uomini di 32 e 53 anni

Tragedia in A22, un 32enne è morto nel terribile incidente tra un camion, un'auto e un furgone. Gravissimo un automobilista di 53 anni, chiusa l'autostrada - E' di tre persone coinvolte, una delle quali purtroppo deceduta, il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, ... Riporta ildolomiti.it

Furgone perde l'aderenza con l'asfalto in autostrada A22 e tampona un tir che sbatte contro un'auto: morti un 32enne e un 53enne - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi ... Come scrive msn.com

Furgone e auto tamponano tir in coda, 2 morti in A22 - E' di due morti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto alle ore 15 sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi di Borghetto, sul confine tra il Trentino e il Veneto. Come scrive ansa.it