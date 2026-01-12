Incidente tra auto sull'autostrada Napoli-Roma una perde gas dal serbatoio | occupanti fuggono

Un incidente si è verificato sull'autostrada A1 Napoli-Roma, all’altezza di San Nicola la Strada, coinvolgendo un’auto che ha perso gas dal serbatoio. Gli occupanti hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica.

