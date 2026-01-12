Perché gli sciatori che si scattano selfie sulle piste rischiano multe da 500 euro
Se state pianificando una vacanza sciistica nelle Alpi, è importante conoscere le normative locali. Gli sciatori che si fotografano sulle piste rischiano sanzioni, fino a 500 euro, per motivi di sicurezza e rispetto delle regole. Questa misura mira a garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti gli utenti delle stazioni sciistiche. Ecco cosa sapere per evitare problemi durante il vostro soggiorno sulla neve.
